شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قطارات السكة الحديد "تحيا مصر" الدرجة الثالثة بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد، بإعادة تأهيل عربات السكة الحديد القديمة المسماة "القطارات المطورة والقطارات المميزة" في ورش الهيئة بكوم أبو راضى ببنى سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات القطارات، حيث يجرى تطوير هذه العربات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها التي يتم تصنيع أغلبها محليا.

وشرعت هيئة السكة الحديد، في تطوير العربات القديمة وإعادة تأهيلها وتشغيلها مجددا على خطوط السكة الحديد تحت مسمى "قطارات تحيا مصر"، حيث يتم ضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة أو مجددة.

جدير بالذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983.



قطارات السكة الحديد بعد تطويرها



قطارات تحيا مصر عادية



قطارات تحيا مصر من الداخل



قطارات تحيا مصر