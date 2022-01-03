شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. حصول 4 آلاف و340 مدرسة على الجودة والاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، عن حصول 4340 مدرسة على الجودة والاعتماد.

وأوضح كتاب الرؤية والانجاز، أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ" 20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية، أكد "كتاب الرؤية والإنجاز"، أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونيا وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى واطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية.