محاكمة 6 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في الدرب الأحمر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه في الدرب الأحمر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن دلف المتهمين من الأول للرابع إلى محل عمل المجني عليه الأول حال تواجد المجني عليهما الثانية والثالثة كموظفين لدى المجني عليه الأول، مهددين إياهم وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء، وقيدوا أيديهم وكمموا أفواههم، فتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتهم، وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استغلوا تواجدهم بمكان الحادث وإشهار الأسلحة النارية والبيضاء لإجبار المجني عليه الأول على التوقيع على مستندات.

وشهد المجني عليه الأول، أن المتهمين ترددوا عليه بحجة شراء بعض الأدوات المنزلية، وفوجىء بقيام المتهمين بإشهار الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه ووجه الموظفين مهددين إياهم، وقام المتهمين بتكبيلهم، وسرقة المبالغ والمنقولات الخاصة بهم، كما أجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وشهد رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بأن قام المتهمين بسرقة المجني عليهم بالإكراه توجهوا لمحل عمله وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه العاملين وتمكنوا من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات، كما أجبروا المجني عليه الأول على التوقيع على إيصالات أمانة.