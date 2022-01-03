اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يناير في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 3 يناير 2022، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:19 صباحًا

أذان الظهر 11:59 صباحاً

أذان العصر 2:48 مساءً

أذان المغرب 5:07 مساءً

أذان العشاء 6:29 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 05:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 2:49 مساءً

موعد آذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 05:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً

موعد أذان العصر 2:41 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 05:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء 6:29 مساءً

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