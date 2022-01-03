"الزراعة": علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظَّمَ معهد التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع معاهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، قافلة علاجية بيطرية إرشادية في قرى محافظة البحيرة.

وقال مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن القافلة قامت خلال الفترة من 26- 30 ديسمبر 2021 بعلاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى إعادة التأهيل التناسلي لعدد ٤٧١ حيوانًا؛ حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار.

وأضاف فاضل أنه يتم فحص المشكلات التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليًّا والجاهزة للتلقيح أثناء وجود القافلة، كما تم الكشف عن الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها، وتم تجريع الأغنام والماعز والعجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بعدد ٢١٠٨، لافتاً إلى إجراء ٢٠ من العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد ٣٨٣، كما تم تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرى التي ذارتها القافلة.

وأشار مدير المعهد إلى تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعَرج بعدد ٨٠١، وتم على هامش القافلة عمل ندوة إرشادية لصغار المربين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام وتدوير المخلفات الزراعية؛ لعمل أعلاف الحيوان وتم عمل ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشكلات التناسلية في حيوانات المزرعة.