شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق "هايبر وان" لإساءته لأجهزة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لأجهزة الدولة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.