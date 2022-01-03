شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الدواء" تكشف الطرق الآمنة لحفظ العقاقير والمستحضرات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة.