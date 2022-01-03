شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 50 جنيها فى الشهر حول عداد الكهرباء إلى مسبوق الدفع.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أولا : كيفية تحويل العداد التقليدى إلى كارت:
1-تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي باخر مسبوق الدفع.
2-تقطلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.
ثانيا : مميزات العداد مسبوق الدفع:
1- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة .
2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.
3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لانه تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
7- لايوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.