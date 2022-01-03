شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ممشى المريوطية السياحى أهم إنجازات محافظة الجيزة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تنفيذ عدة مشروعات خلال عام 2021 ولاقت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، حيث جاءت أول هذه الأعمال هي تطوير وإنشاء ممشي المريوطية ومطاعم وكافيهات ومحال ونقاط ترفيهية علي الممشي السياحي.

وشملت الأعمال تطوير وتدبيش المجري المائي لترعة المريوطية والتي ضم تغطية حوالي 200م من مجري الترعة وإنشاء موقف سرفيس حضاري أعلاه ليغطي كافة المواقف العشوائية التي كانت منتشرة بذلك القطاع الحيوي.

وشملت الأعمال تطهير المجري المائي وتدبيشه بطول 3.5 كم، بالإضافة إلي إقامة أسوار حديدية للممشي السياحي وأرصفة للمشاة ومقاعد للمواطنين وكلوبات وأعمدة إنارة ديكورية مع دعم الممشي بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلي إنشاء مواقع ونقاط ترفيهية شملت محلات وكافيهات ومطاعم بطراز حضاري وبجودة عالية لتحقيق عائد استثماري من الأعمال .

كما ضمت الأعمال التي شهدها قطاع المريوطية رصف وتوسعة طريق البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وإزالة عدد من العوائق المتعارضة والمتعدية مع خط التنظيم، وضم تلك المساحات لمسار الطريق، الأمر الذي ساهم في تحقيق السيولة المرورية واستخدامه في أعمال التحويلات البديلة لشارع الاهرام وقد وصلت التكلفه الإجمالية للاعمال بالكامل من تغطيه للترعه وتدبيش وانشاء الممشي وأعمال التطوير حوالي 315 مليون جنيه.