"محاكمة كريم الهواري وعودة العامري فاروق للأهلي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

سيارة تطيح بشرطيين وأخرى برجال إسعاف في حادث مروع بالدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي جنوب الجيزة حادثا مروعا مساء الأحد.

لماذا ظهر المتهم كريم الهواري على نقالة داخل محاكمته؟

كشف مصدر أمني سبب نقل المتهم كريم الهوارى، المحبوس على ذمة قضيتى "تعاطى مخدرات – قتل خطأ" إلى محبسه عبر سيارة إسعاف.

5 اتهامات و3 أدلة.. النيابة العامة تُحيل المتهم بالتعدي على "سيدة الوراق" للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية.

قضية تفجير فندق الأهرامات.. تخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين للمشدد

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

"فجر رأسه ورمى جثته بالمصرف".. لماذا تخلص سائق من ابنه في الخانكة؟

ضاق "حمدي"، ذرعًا بتصرفات ابنه الذي أدمن المخدرات وتحول إلى شخص دائم افتعال المشاكل خصوصاً مع أسرته التي كانت تحاول علاجه ومنعه من التعاطي، فقرر الأب وضع حد لتلك المشكلات، وانقض عليه طعنا بسكين ورطم رأسه بالأرض حتى فارق الحياة، وتخلص من جثته بمساعدة ابنه الثاني في رشاح القرية.

قبول طعن العامري فاروق لإعلان فوزه بمنصب نائب رئيس الأهلي

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من العامرى فاروق التي طالب فيها بوقف تنفيذ الامتناع عن إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية.