​وزير الأوقاف: هناك من يطلق الفتاوى على الهواء وليس على دراية بالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

علق وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، على برامج الفتاوى المنتشرة عبر الفضائيات، قائلًا: "من أهم المشكلات التي أصابتنا برامج الفتوى على الهواء"، مؤكدًا أن هناك غير مؤهلين يظهرون عبر الشاشات يطلقون الفتاوى وليسوا على دراية لا بعلوم دينية أو علوم دنيوية.

وقال جمعة، أثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية: "عمرك شوفت واحد من هؤلاء الذين يفتون على الهواء لمدة 4 ساعات متواصلة أيام الجماعة إياها - إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية- قال الله أعلم على أي سؤال يتم توجيه لهم بل يجاوبون على كل الأسئلة رغم أنهم ليس لديهم دراية بالعلوم الشرعية".

ودعا وزير الأوقاف إلى الأخذ ومتابعة الفتاوي المؤسسية التى تصدر من المؤسسات الدينية، قائلا " علينا الخروج من الفتوى الفردية ونأخذ بالفتاوى الدينية المؤسسية التي تصدر عن دار الإفتاء أو الأزهر الشريف، مضيفًا: "المؤسسات الدينية تهتم بالمصلحة العامة".

وأضاف: "المسائل العقائدية لا تتغير فلن يأتي لك غير صلاتك أو صيامك لكن القضايا الحديثة يجب الاتباع بالفتاوى التي تصدر عن المؤسسات الدينية والبيانات التي تصدر منها لأنها تهتم بمصلحة المجتمع".