شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": زيادة المعارض الدائمة لـ22 العام الجارى بالتعاون مع الوزارات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن مبادرة حياة كريمة كانت معنية أكثر بالبنية التحتية وبناء الإنسان والاستثمار فيه والذى سيحافظ على المكتسبات بداية من الأطفال والحضانات والمدارس وعلى مسألة الحد من الزيادة السكانية وخدمات تنظيم الاسرة وبعض المفاهيم التي تعطل عجلة التنمية والعنف الاسرى والختان والهجرة غير الشرعية، وإن شاء الله في 2022 سنزود المعارض إلى 22 معرض وسنعمل بالتعاون مع الوزارات على توفير وإقامة معارض دائمة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج من مصر : نتحدث عن التمكين الاقتصادى وجعل الريف منتجا وموضوعات خاصة بالأطفال ذوى الإعاقة وننزل بالخدمات على مستوى القر ونتوسع في خدمات الإعاقة والمسنين وفئات كبار السن ، هي حياة كريم ليست فقط في البيئة التي يعيش فيها المواطن بل المواطن نفسه .

وتابعت: المرأة في الريف كنا بنشاهد شخصيات شهيرة ونرى كيف هي قوية مثل فاطمة تعلبة ونحن نشجع الوحدات الإنتاجية المجامعة علشان نقدر نطلع منتج قوى نستطيع تسويقه أو يوفر احتياجات القرية نفسها ، ويمكن الاسر المنتجة قطاع مهم لوزارة التضامن الاجتماعى منذ فترة طويلة