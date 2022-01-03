شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: إهداء ثواب الأعمال للأحياء جائز شرعًا ولا ينقص من أجر الفاعل شيئًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الافتاء إنه يجوز شرعًا إهداء ثواب الأعمال للأحياء، فكل قُربة يفعلها الإنسان ويهب ثوابها كلها أو بعضها لغيره، حيًّا كان أو ميتًا، فإن ثواب ذلك يصل إليه إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شىء، والأصل في ذلك ما صح عن النبي ﷺ: «أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته».

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كشف عن استحداث مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، فى عام 2021، وذلك خلال الإعلان عن حصاد الدار، موضحا أن تلك الوحدة هى عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وملاحظة تزايدها في السنة الأولى من الزواج.

وتختص هذه الوحدة بحل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة، وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.

الخليج 365 يستعرض كيفية التواصل مع تلك الوحدة وذلك كالآتى:

يمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الأرضي (0225910678).

أو المراسلة على واتس آب أو الاتصال بالرقم (01144802021).

ومواعيد العمل بالإدارة يوميًّا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.