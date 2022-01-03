شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشبورة تصل للضباب فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والدلتا وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ، ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بسبب الانخفاض الكبير في الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشبورة المائية.

و يشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة .