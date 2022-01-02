شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 5 ملايين فدان جديدة يتم استصلاحها منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتمام رئاسى كبير بتوسيع الرقعة الزراعية منذ 2014 وحتى الآن، وهناك عمل دؤوب لزيادة المساحة المنزرعة، مؤكدا أن هذا الاهتمام نابع من عدة محاور منها أن التنمية الزراعية تحدث تنمية اقتصادية مباشرة.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية الزراعية تحدث تنمية اقتصادية واجتماعية وتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، لافتا إلى أنه منذ 2014 هناك 5 ملايين فدان جديدة يتم استصلاحها، 2.2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة و500 ألف فدان فى مناطق سيناء، و1.5 مليون فدان فى الريف المصرى الجديد، ومنطقة توشكى التى تم إعادة إحيائها لتكون بوابة خير للدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لم تبدأ العلم فى الزراعة لوحدها ولكن شبكة طرق وكهرباء ومياه لتوفير مورد مائى يساعد على زراعة هذه الأراضى، مشددا على أن ال توسع فى الرقعة الزراعية أمر حتمى للدولة المصرية، فتوشكى تخلص فرص عمل كبيرة لأهالى الصعيد.