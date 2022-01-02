شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: إتاحة خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات الأسبوع الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هيئة التأمينات ستوقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال الأسبوع الحالي، لاستخراج بطاقات تأمين صحي لعمال المقاولات، مطالبا العمال بالاشتراك بالتأمينات بشكل مجاني لاستصدار بطاقات لهم لتغطية كل أنواع المرض.

أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن عدد العمال المسجلين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 300 ألف عامل فقط، يسددون اشتراكات التأمينات، وسيتم توزيع بطاقات التأمين الصحي عليهم لينتفعوا بخدمات التأمين الصحي في الأيام المقبلة، متابعا: "نتيح تسديد اشتراكات التأمينات من أي ماكينة سداد نقدي من أي سوبر ماركت، وأي شخص يسدد الاشتراك يدخل في منظومة التأمينات الاجتماعية على الفور".

وفي وقت سابق، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة استطاعت أن تفض التشابكات بينها وبين الخزانة القومية للدولة، وعلى غرار ذلك تمكنت الهيئة من اعتماد القوائم المالية للمركز المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن قرار فض التشابكات كان قرارا تاريخيا للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى ألزم الخزانة العامة للدولة لسد الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات من خلال أقساط تصل لـ 50 عاما.

وأضاف أن القسط المالى الأول للهيئة، بدأ فى العام المالى 2019 -2020 بقيمة 160 مليار ونصف مليار، والعام المالى السابق 2020 -2021 كان قيمته 170 مليار جنيه، والعام الحالى 2021-2022 تصل قيمة القسط إلى 180 مليار جنيه، مما سمح للهيئة بوضع يدها على إيراداتها ومصروفاتها والتخطيط للمستقبل فى ضوء تدفقات نقدية معروفة، وهذا القرار كان من أعظم القرارات فى تاريخ الهيئة.