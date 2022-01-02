شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: الأولوية للصعيد فى مشروع الـ100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه من الممكن إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، لافتة إلى أنه يتم البحث عن أراضى قريبة من العمران من أجل تنفيذ الـ100 ألف وحدة سكنية والتي ستكون مفروشة بنظام التأجير.
وأكدت "مى عبد الحميد"، أن أهالى الصعيد سيكون لهم الأولوية في الوحدات، مشيرة إلى أنه في غضون أسابيع سيتم القيام بدراسة القيم المالية لتحديد قيمة الإيجار، ومن ثم بدء العمل على طرح الإعلان الأول منها.
وأكدت أن هناك شققا معدة وجاهزة سيتم البدء فيها بخصوص هذا المشروع، وأماكن أخرى سيتم التواصل مع المحافظات بشأنها، موضحة أن هذه الشقق لن تكون في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن محافظات الصعيد لها الأولوية القصوى في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم عمل دراسات مالية لتحديد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات.
وأكدت أنه سيتم منح هذه الشقق للمتزوجين حديثًا، لافتة إلى أنه سيتم تجهيز الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أنه يمكن تمليك هذه الوحدة منتصف المدة؛ حسب رغبة الساكن، مشيرة إلى أنه تم طرح إعلان وحدات سكنية للتخصيص لمنخفض الدخل، موضحة أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن تفاصيل مبادرة سكن مصر للإسكان، مؤكدة أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم استعرض مزايا الصناديق العقارية، ومؤكدة أن مدينة أسوان الجديدة من أجمل مدن الصعيد، مشيرة إلى طرح 6500 وحدة سكنية بهذه المدينة، وأن 400 ألف أسرة (2 مليون مواطن متنوعين على مستوى الجمهورية) تسلمت عقود بـ 42 مليار من البنوك وشركات التمويل العقاري.