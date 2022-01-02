شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الوضع الوبائي بمصر مطمئن مقارنة بالتطورات الصادمة بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر حاليا في نهاية الموجة الرابعة لكورونا، وهناك أهمية كبرى للتطعيمات، لأنها مؤثرة وتقلل شدة المرض وحدوث الوفيات.

أضافت جيهان العسال، في لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن مقارنة بالتطورات الصادمة في أوروبا، مردفه: "التحورات من طبيعة أي فيروس، ولكن التصريحات التي صدرت في الخارج بعدم قدرة لقاحات كورونا على مواجهة أوميكرون ثبت عدم صحتها ولم تكن مدروسة".

وأوضحت أن متحور دلتا ثبت أن تأثيره كان أقوى من أوميكرون واللقاحات فعالية في مواجهتهما، مشيره إلى قلة التطعيمات بقارة أفريقيا بلقاحات كورونا، ويجب أن يكون هناك زيادة في نسبة التطعيمات من خلال الحصول على اللقاحات، ومصر الأعلى بقارة أفريقيا في نسبة التطعيم بلقاحات مواجهة كورونا".

وبالنسبة لأعداد المطعمين في مصر بلقاحات كورونا، قالت: "تخطينا ثلث في مصر حتى الآن، والدولة وفرت كل أنواع اللقاحات لمواجهة الوباء بين مختلف فئات الشعب المصري، والدولة وفرت ميزانية مفتوحة لتوفير كل أنواع اللقاحات للمواطنين".