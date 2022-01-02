"أول الحكاية".. قصة حياة وحيد حامد وعدد من كتاب السيناريو بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعدادات مكثفة يقوم بها المسئولون بالهيئة العامة للكتاب، قبيل أسابيع قليلة من انطلاق الدورة الثالثة والخمسين من معرض الكتاب 2022 الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بالتجمع الخامس.

وبالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي تحل اليوم الأحد، أعلنت دار معجم للنشر والتوزيع، إصدار كتاب جديد يضم سلسلة من المقابلات الحوارية المطولة مع عدد من أبرز كُتّاب السيناريو في مصر، والذين قدموا العديد من الأعمال للسينما المصرية على مدار العقود الماضية.

يحمل الكتاب عنوان "أول الحكاية"، من تأليف الكاتبان الصحفيان إمام أحمد ومحمد غالب، ويشارك في معرض الكتاب المقبل 2022.

يسرد الكتاب رحلة الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، من الطفولة إلى أيامه الأخيرة في لقاء مطول ينشر لأول مرة في الكتاب، ويتناول فيه الكاتب الراحل جوانب من حياته الشخصية، إضافة إلى محطات رحلته الفنية، وإعادة قراءة في مشواره الطويل، إلى جانب نظرته للحياة وعدد من القضايا المتنوعة، وخصص الكاتبان إهداء الكتاب إلى روح وحيد حامد تقديراً لقيمته ومكانته.

ويشمل الكتاب أيضاً على عدد من اللقاءات الأخرى مع الكاتب بشير الديك، صاحب الرحلة الطويلة في عالم التأليف السينمائي، والدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، والمؤلف عاطف بشاي، والمؤلف هاني فوزي، والمؤلفة وسام سليمان.