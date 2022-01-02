بعد السيول.. الكهرباء: إعادة توصيل التيار للمناطق المتضررة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن مدينة شرم الشيخ شهدت أمس السبت هطول سيول وأمطار غزيرة وعواصف شديدة لم تشهدها من قبل أدت إلى غرق الشوارع ودخول المياه بغزارة وكثافة على موزعات ومحولات المشتركين، ما اضطر شركة القناة لتوزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائي يدويًا عن بعض المناطق لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وبناء على اتصال هاتفي بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أكد أنه جاري العمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي للأماكن المفصول عنها التيار.

وتضمن البيان، قيام العاملون بهندسة كهرباء شرم الشيخ بالعمل المتواصل طوال الليل حتى تم توصيل 97% من مشتركي شرم الشيخ حيث يجري حاليًا توصيل باقي المشتركين.

ودفعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بـ13 وحدة توليد كهرباء ديزل كاتم صوت لمدينة شرم الشيخ لتشغيلهم في أي مكان يتعذر توصيله بسبب كثرة المياه.