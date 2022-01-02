تنويه وتحذير.. التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الاثنين 3 يناير:

- سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري، قد تصل إلى القاهرة.

الثلاثاء 4 يناير:

- عدم سقوط أمطار.

تنويه:

شدد مركز التنبؤ بالفيضان، على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.

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