لماذا ظهر المتهم كريم الهواري على نقالة داخل محاكمته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر أمني سبب نقل المتهم كريم الهوارى، المحبوس على ذمة قضيتى "تعاطى مخدرات – قتل خطأ" إلى محبسه عبر سيارة إسعاف.

قال المصدر إن أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة بدأت بتاريخ أول يناير الجارى، وتم نقله بسيارة إسعاف من محبسه وإدخاله لقاعة المحاكمة بنقاله طبية والسبب أنه يعانى من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض مما يعيق المذكور من الجلوس فى وضع قائم.

أشار المصدر إلى ان المتهم يحتاج لعدم التحميل على الناحية اليمنى وعدم الجلوس فى وضع قائم لاستقرار التئام الكسور، وتم عمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر لافتا إلى أنه عقب انتهاء المحاكمة تم إعادته لمحبسه.