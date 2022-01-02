نقابة البيطريين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2021/2022، وذلك بأسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.

وشكل مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، لجنة تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، بحيث تضم كل من: الدكتورة ياسمين أبو الخير وكيل مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد سامى أحمد حجازى أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، الدكتور محمد أشرف عويس عضو مجلس النقابة العامة.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، السبت 18 ديسمبر 2021، ولمدة 10 أيام متصلة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، بمقر النقابة العامة، على أن يكون يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، فضلا عن 3 أيام لتلقى طلبات الترشح المُرسلة بالبريد.

ويأتى ذلك بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مادة 18، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرارمن وزير الصحة رقم ‎166‏ لسنة ‎1970 مادة 33، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ ‎30‏ نوفمبر ‏2021، فأنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، على: ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أكثر من ‎15‏ عاما، ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما، مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أكثر من ‎15‏ عاما : على ألا يكون من محافظة القاهرة، مقعد منطقة وسط الدلتا لممن مضى على قيده أكثر من ‎15‏ عامأ : على ألا يكون من محافظة كفرالشيخ.

كما تم فتح الترشح على مقعد غرب الدلتا ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاما؛ على ألا يكون من محافظة الإسكندرية، ومقعد منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أكثرمن ‎15‏ عاما: على ألا يكون من محافظة الدقهلية، ومقعد لعضوية منطقة شمال الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15‏ عاما : على ألا يكون من محافظة المنيا، ومقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أكثر من ‎15‏ عامأ على ألا يكون من محافظة سوهاج.



















