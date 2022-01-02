شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأسرات الجامعية بالكنيسة الأرثوذكسية يهدى بطريرك السريان أيقونة قبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، صباح اليوم الأحد، بغبطة البطريرك أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة، بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمنطقة غمرة فى القاهرة.

وجاء اللقاء لتهنئته قداسته بفترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة القبطية، والاحتفاء بزيارة غبطته إلى العاصمة المصرية الرعوية والتي بدأت يوم 30 من شهر ديسمبر الماضي.

وأهدت اللجنة إلى غبطة البطريرك خلال الزيارة أيقونة للعائلة المُقدسة، المرسومة بالفن القبطي العريق، كما أطلعت اللجنة غبطة البطريرك على أبرز وأحدث أنشطتها، بينما وجه غبطة البطريرك التحية إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب بمصر، مؤكدًا على المحبة الغامرة التي تجمع كليهما، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأنبا موسى والأسقفية في رعاية شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذيهم هم مستقبل الغد.

حضر اللقاء الأب فيلبس عيسي، راعى كنيسة السريان الأرثوذكس فى مصر، وكاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة غمرة فى القاهرة، و مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها والنائب البطريركي بالوكالة في مصر.