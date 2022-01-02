شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: لدينا كورال للغناء والإنشاد الدينى وفزنا بمسابقات العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنه سيتم إجراء اختبارات لكافة المتقدمين للأنشطة الإبداعية بالجامعة، من خلال خبراء في كافة مجالات الإبداع، وتابع: "سيختارون هؤلاء الطلاب وفق كل عمل إبداعى"، مشيراً إلى أن الجامعة للعام العاشر تجرى هذه المسابقة.

وأضاف "زارع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن جامعة الأزهر يوجد بها كورال للغناء والإنشاد الدينى، وتابع: "الموسيقار الكبير حلمى بكر أشاد بطالبات جامعة الأزهر، وقال بالفعل إن هذه الجامعة الوسطية ترعى الفنون الراقية".

وأكد المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن الجامعة ترعى الرقى الفني والفكرى والإبداعى، وذكر: "يجب أن يكون الفن راقياً فكرياً ووجدانياً ..ولدينا إبداعات فنية قيمة جداً ..والجامعة فازت العام الماضى بالغناء الفردى والجماعى والإنشاد الدينى و الدور الثقافي".