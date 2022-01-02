شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مضاعفة معارض الأسر المنتجة بالمحافظات وزيادة العارضين المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بمحافظة المنيا، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.



ويضم المعرض الذى يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ويستمر حتى 20 يناير الجارى، ويشارك فيه حوالى 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاونى ومدينة الأثاث بدمياط، ومن الأسر المنتجة، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيى القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

يقام المعرض فى استراحة المحافظ بكورنيش المنيا، حيث من المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء والدخول مجاناً مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظى المنيا ودمياط أروقة المعرض، كما حرصت على لقاء العارضين والتعرف على مطالبهم للعمل على تلبيتها بشكل فورى.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها باستضافة محافظة المنيا أولى معارض ديارنا فى عام 2022، مشيرة إلى أن الوزارة قررت مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت "القباج" أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً فى التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهى الصغر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنى التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

ومن جانبه أبدى محافظ المنيا سعادته باستضافة المحافظة لأولى معارض ديارنا هذا العام، مشددًا على أن المعرض يتسم بالتنوع ويشجع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن المحافظة ستعمل على تذليل أية عقبات من أجل نجاحه وتحقيق المعرض أهدافه.

فيما أوضحت محافظ دمياط أن هذا المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لخلق

و إتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط، مشيرة إلى أن هذا التواجد يُعد الثالث بمحافظة المنيا، هذا إلى جانب إقامة معارض بمحافظتى القاهرة و أسيوط و تنفيذ مبادرة لفرش وحدات إسكان المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة".

وتوجهت بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها المستمر لقطاع الأثاث بدمياط، كما وجهت الشكر أيضاً إلى اللواء القاضى مؤكدة أن المنيا من أولى محافظات الصعيد التى احتضنت تلك المبادرة واستجابة المحافظة بمد فترة المعرض خمسة أيام .

وأضافت "محافظ دمياط" أن هناك تعاونًا كبيرًا مع أجهزة الدولة المختلفة والتى حققت طفرة كبيرة بالقطاع التسويقى لمنتجات الأثاث الدمياطي، حيث تم المشاركة بمعارض ديارنا و تراثنا، هذا إلى جانب إقامة ثلاث معارض سنويًا بأرض المعارض بمدينة نصر تحت شعار "صنع فى دمياط"..

ويأتى المعرض هذا العام فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالى فى تحريك الاقتصاد المحلى من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة فى سعرها.

ومعرض "ديارنا" بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة فى كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعى فى الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية ايمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.