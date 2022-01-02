شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: فحص ألف كتاب بالعربية والإنـجليزية ومراجعة 300 مصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية تقريره الخامس لحصاد المجمع في عام 2021، والذي يكشف فيه عن دور مهم خلال العام الماضي يدور حول تدقيق ومراجعة الإصدارات الدينية في أشكالها المكتوبة والمسموعة والمرئية للوقوف مدى موافقتها لصحيح الدين وخلوها من كل فكر منحرف يخالف سماحة الإسلام.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه في إطار الدور المهم للمجمع فيما يتعلق بالمراجعة العلمية للإصدارات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية سواء ما يتم إنتاجها داخل مصر أم الواردة من الخارج، فإن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالمجمع استقبلت الكثير من هذه الإصدارات لمراجعتها وفحصها وكتابة تقارير علمية بشأنها بما يضمن الحفاظ على عقول الناس من أي أفكار غير صحيحة يمكنها أن تنال من عقولهم.

أضاف الأمين العام، أنه على مستوى لجنة مراجعة المصحف الشريف والتي تتبع هذه الإدارة، وتضم نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، فإن اللجنة انتهت في عام 2021 من مراجعة (295) مصحفًا بروايات مختلفة، كما وافقت على (152) تصريحا بالتداول، بالإضافة إلى الموافقة على 11 ختمة للقرآن الكريم مسجلة على أسطوانات، وعدد (88) لوحة بها آيات قرآنية.

أضاف عيّاد، أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تقوم بفحص ومراجعة الكتب والأعمال الدينية التي تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أم باللغات الأجنبية، حيث تستعين الإدارة بأساتذة جامعة الأزهر الشريف، وقد انتهت خلال العام الماضي (2021) من فحص (995) كتابًا باللغة العربية، إضافة إلى فحص (35) كتابًا باللغات الأجنبية، وترجمة كتابين.

أوضح الأمين العام أن الإدارة تقوم –أيضًا- بإعطاء تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة سواء للخروج أو الدخول، حيث تم إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية؛ وبناء عليه قدمت الإدارة تصريحات لعدد (4956) رسالة واردة وصادرة بواقع (6961) كشفًا، مشيرًا إلى أن الإدارة كذلك مختصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تحتوي على مواقف دينية سواء كانت مسلسلات تلفزيونية أم مسلسلات كارتونية؛ حيث تمت مراجعة (13) عملا دراميا متنوعا.