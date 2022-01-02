شكرا لقرائتكم خبر عن أول شهور عام 2022.. صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة يوم 24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر يناير 2022، أول شهور العام الجديد، يوم 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و 30 و 31 يناير 2022.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.