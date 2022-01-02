شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: القناة الجديدة واستراتيجية التطوير سبب تحقيق أعلى إيرادات في2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق قناة السويس أعلى إيرادات في عام 2021، قائلا: إن افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 وأعمال التطوير التي شهدتها، واستراتيجية تطوير قناة السويس هي التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن.

أضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن قناة السويس حاليا تشهد عبور سفنا ضخمة وعملاقة، لأن القناة حاليا وصلت إلى أعماق 66 قدما، متابعا: "تعبر لدينا في الوقت الحالي 90 سفينة وأكثر وقد تصل إلى 10 سفينة كما حدثت أثناء أزمة السفينة الجانحة، وكل ذلك لم يكن يتم إلا بتطوير قناة السويس وفق رؤية القيادة السياسية".

وأكمل: "كان هناك نظرة مستقبلية لقناة السويس، وحاليا نجني ثمار ذلك، وحاليا نتعامل مع السفن الحديثة لذا نجذب السفن بأعداد كبيرة، وبالنسبة لمسألة الحوافز التي قدمناها، فكان لها عامل كبير في زيادة إيرادات قناة السويس، حيث حققنا أكبر إيراد من هذه السياسات التسويقية بـ1.1 مليار دولار".

وأردف: "حفزنا سفن الغاز المسال لعبور قناة السويس، بفضل التخفيضات التي وصلت إلى 75%، وتسعى قناة السويس إلى التحول إلى قناة خضراء وفقا لاتجاهات الدولة لاستخدام الطاقة المتجددة، واعتمدنا آليات يتحقق من خلالها الحفاظ على البيئة والقضاء على الانبعاث الكربوني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بنهاية العام الحالي، وتسعى القناة إلى التحول إلى خضراء قبل انعقاد المؤتمر".