شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إعادة التيار الكهربائى للمشتركين بشرم الشيخ بعد فصله بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء ولطاقة المتجددة، أن مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، شهدت أمس السبت فى تمام الساعة 4:35 مساءً سيولًا جارفة وعواصف شديدة لم تشهدها من قبل أدت إلى غرق الشوارع ودخول المياه بغزارة على موزعات ومحولات المشتركين مما اضطر الشركة لفصل التيار الكهربى يدويًا عن بعض الأماكن لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، قيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالتوجيه بسرعة إعادة توصيل التيار الكهربائى، للأماكن المفصول عنها الكهرباء قام العاملون بهندسة كهرباء شرم الشيخ بالعمل المتواصل طوال الليل حتى تم توصيل ل 97% من مشتركى شرم الشيخ.

وأشار البيان إلى أنه متبقى حوالى 3% من المشتركين جارى توصيل التيار لهم، ودفعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعدد 12 وحده توليد كهرباء ديزل كاتم صوت لمدينة شرم الشيخ لتشغيلهم فى أى مكان تتعذر توصيلة بسبب كثرة المياه وحاليا تم توصيل التيار الكهربى لجميع المشتركين.