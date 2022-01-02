شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1443 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الافتاء أنيعد غد الثلاثاء هو أول ايام شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا، وأن غدا الاثنين هو المتمم لشهر جمادى الأولى، وقد وافق ذلك الحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 2022 / 1 / 2 م ( يوم الرؤية ) .

وفلكيا.. يكون يوم الإثنين 2022 / 1 / 3 م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443 هـ ، وتكون غرة شهر جمادى الآخر 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء المقبل 2022 / 1 / 4 م .