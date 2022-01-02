رئيس صحة الشيوخ: الزيادة السكانية المشكلة الأساسية أمام تحقيق التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استكملت لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويأتي ذلك في إطار سلسله من الاجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرًا إلى أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير في هذه القضية.

وأضاف: "هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة"، مؤكدًا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة أمام التنمية.

وأوضح جزر أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب، مضيفًا: "الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل عجله التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدولة ونريد سماع رؤية وزارة الأوقاف وعمل وعي لدى الشعب المصري بالقضية".