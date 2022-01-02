العدل تطلق منظومة تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أطلقت وزارة العدل في الأول من يناير الجاري، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التي جاءت تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.

ويتم تطبيقها هذه المرحلة على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الادارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي أربعة آلاف ومائة موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

ويتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.