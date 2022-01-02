يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن صرف الأدوية التى تحتوى على مادة لوراتادين بدون وصفة طبية، وأضافت أن الأدوية التى تحتوى على مادة لوراتادين، المضاد للحساسية، يمكن صرفها بدون وصفة طبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن صرف أدوية بها مادة لوراتادين بدون روشتة؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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