شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مديرى المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم ‏سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، وتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين فى تلك المرحلة.



كما وافق الوزير وافق ‏ استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، اعتبارا من يوم 8 يناير الجارى وحتى نهاية الشهر

وقال ‏أحمد كمال مدير المشروع ومعاون الوزير أن من ضمن الأوراق المطلوبة تحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق

والمستندات الآتية:‏

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

٣- صورة ‏من الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور.

٤- برنت تأمينات.

وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولى المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، مع عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أى محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.