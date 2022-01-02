شكرا لقرائتكم خبر عن حالات لابد من إبلاغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعلومات لتوعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك.

وأوضح الجهاز، أن هناك بعض الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عنها وهى كالآتي:

1-حدوث عطل أو ماس فى العداد.

2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى إلى تجارى أو العكس.