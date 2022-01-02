شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة محلات مخالفة أسفل الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من إزالة محلات مقامة بالمخالفة أسفل الطريق الدائري الإقليمى نطاق مركز أوسيم، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمواحهة كافه التعديات والمخالفات.

وقامت محافظة الجيزة بإزالة المحلات وإزالة الوصلات الكهربائية ووصلات المياه والصرف الصحي التي أقامها المخالفين مع تحرير المحضر بالواقعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار مجهودات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في ضبط أعمال البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس بإزالة عقار مقام بالمخالفة بدون ترخيص غير مسكون على مساحة 80م تقريبا بعرب سراب شبرامنت - مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .

وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تطوير المحاور الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، تواصل جهود حي العمرانية استئناف أعمال تركيب انترلوك وبلدورات بشارع ترعة الزمر وأمام مدرسة الحسنية وذلك تحت إشراف وتواجد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.