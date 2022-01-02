شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء 75 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المجموعة الثالثة من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة (الجيزة)، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

.1 كريم سعودي الشحات عبد اللطيف الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

2ـمحمد طه عبد القوي طلب الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

3.أحمد عربي سيد عبد الرازق الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

4.أسامة صلاح عاشور عبد الحليم عامر الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

5.مصطفى عبد الونيس محمد السيد الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

6.مصطفى جمال علي حسن الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

7.محمد مندي فتحي أبو الخير الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

8.محمد محمد عبد التواب أحمد الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

9.حسين رمضان سليمان علي الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

10.محمود عبد اللطيف محمود عبد العزيز الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

11.محمود جابر محمود حبيب الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

12.عبد الله مصطفى أحمد دسوقي الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

13. إسلام محمد علي شعبان الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

14.محمود علي محمد علي عطوة الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

15. أحمد عبد الحكيم محمد علي الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

16. محمد محمود عباس عبد المجيد حوية الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

17.شعبان عبد التواب شعبان الروبي الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

18. الحسن أشرف علي محمد إبراهيم الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

19. أحمد محمد عبد العزيز محمد الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

20. عبد الحميد رمضان عبد الحميد الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

21.عبد العظيم طارق جمعة عبد العظيم الجيزة كلية أصول الدين "جيد"

22. محمد سعيد حسين توفيق الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

23.أسامة علي محمد إسماعيل الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

24.شريف علي سالم سيد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

25.أحمد محمد أحمد عويضة الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

26.محمد صابر عبد النبي خليل الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

27.قاسم محمود أبو الحديد محمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

28.محمد عادل سيد معتمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

29.إسلام سعيد عبد الحميد جمعة الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

30.حمدي طه السيد عبد النبي الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

31.محمود عيد علي عوض الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

32.عمر عبد القوي علي عبد القوي الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

33.أحمد شرف شرف أمين الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

34.أحمد عطية أحمد أحمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

35.أحمد رمضان جمعة محمد جابري الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

36.عبد الناصر عبد الرحمن شحاتة مرسي الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

37.محمود محمد أحمد إدريس الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

38.محمود مهدي سيد محمود الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

39.محمد عيسى إبراهيم عيسى الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

40.رجب سعد رجب إبراهيم الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

41.محسن محمد شكري عرفة الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

42.مصطفى نبيل علي محمد شمس الدين الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

43.أحمد إبراهيم أحمد حسن الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

44.محمد محمد بدوي حسين زهران الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

45.أحمد صلاح سيد عبد الله الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

46.عبد الله يونس عبد الله محمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

47.أحمد حلمي إبراهيم زهران الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

48.محمد عبد السميع محمد محمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

49.محمد عادل عبد الرحمن محمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

50.أحمد شوقي حبيب إبراهيم الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

51.أحمد سعيد طه أحمد الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

52.زياد محمود عبد الجيد عبد المعطي الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

53.محمود ناصر عبد المنصف مجاور الجيزة كلية الشريعة والقانون "جيد"

54.مصطفى أحمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

55.محمد رمضان محمد سلمان دسوقي الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

56.إبراهيم عبد الله الديساوي عمران الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

57.محمد خيرت عبد البديع عبد اللطيف الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

58.أحمد عادل حسني عطية عبد المنعم الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

59.رمضان السيد أبو سريع السيد الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

60.طه بدوي محمود علي الجيزة كلية الدعوة الإسلامية "جيد"

61.أحمد إبراهيم حافظ رزق الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية "جيد"

62.محمد حسين مهدي إسماعيل الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية "جيد"

63.مصطفى رمضان عبد النبي أحمد الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

64.نور هاشم أبو السعود هاشم الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

65.عبد العليم علي عبد العليم محمد الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

66.محمد إبراهيم حافظ رزق حافظ الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

67.مصطفى جمعة السيد علي الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

68.طه عادل عبود عبود الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

69.أحمد مجدي سيد بدر الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية “جيد”

70.عبد الله رمضان محمد جودة سليمان الجيزة كلية القرآن الكريم “جيد”

71.وائل علي رجب الجيزة كلية القرآن الكريم “جيد”

72.عادل سيد إبراهيم يوسف الجيزة كلية القرآن الكريم “جيد”

73.عبد الرحمن عدلي عبد الفتاح الجيزة كلية اللغة العربية “جيد”

74.أحمد حمدي عبده إبراهيم الجيزة كلية التربية بجامعة الأزهر “جيد”

75.محمد نادى جمعة أبو خزيم الجيزة كلية التربية بجامعة الأزهر “جيد”

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتان شخصيتان حديثتان.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.