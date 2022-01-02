شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفى غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق متحفى شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مُشددةً على سلامة كافة منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما، حيث لم يلحق بهما أى أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما فى استقبال الزوار بشكل طبيعي، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيء التى شهدتها البلاد الأيام الماضية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.

وفى سياق متصل، تعمل غرف العمليات التى تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، على متابعة المناطق الأثرية وعمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تلقيها أية بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فورى مع الأجهزة المعنية فى المحليات والمحافظات.