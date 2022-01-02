شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على قانون العمل مبدئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة التالية غدا الساعة الحادية عشر صباحا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وكان المجلس ناقش مشروع القانون اليوم، ووافق عليه من حيث المبدا، كما وافق على مواد الإصدار من مشروع القانون وعلى المادة الخاصة بالتعريفات، والتى تضم نحو 32 تعريفا.

ويستكمل غدا المجلس مناقشة مواد مشروع القانون التى تبلغ 267 مادة.











































































