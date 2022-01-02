شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل السفير الكويتي بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج.

كما أكد على التقدير للدور الحكيم لسمو الأمير الكويتي "نواف الأحمد الجابر الصباح" في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت.