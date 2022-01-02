الداخلية: تحرير 826 ألف مخالفة مرورية ورفع 1135 سيارة متهالكة بالشوارع في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 826476 مخالفة مرورية متنوعة، خلال الشهر الماضي، والمرور على 510 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 11414 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 92 منهم، وفحص 9296 مركبة تبين مخالفة 404 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

كما أثمرت الجهود عن إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 48006 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية لـ 2968 سائق منهم، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 1135 سيارة، و226 دراجة نارية، وضبط 93284 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.