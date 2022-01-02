الأمن العام: ضبط 7386 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 522 مليون جنيه في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 6583 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 7386متهمًا، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة 218 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (522.000.000) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.