الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 15 مليار جنيه قيمة قضايا في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 280 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و15.9 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال شهر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود في مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبط 329337 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 280.741.449 مليون جنيه.

وضبط 9138 قضية في مجال التهرب الضريبي، من بينها (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت 15.977.840.505 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 32.575.607 مليون جنيه.

وضبط 119 قضية فى مجال مكافحة جرائم، (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – كسب غير مشروع - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة)، بقيمة إجمالية بلغت (472.884.023 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.