الداخلية: مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال شهر، في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 1950 عنصر إجرامي شديد الخطورة، بإجمالي مضبوطات 995 قطعة سلاح ناري أبرزها (2 رشاش جرينوف - 1 رشاش متعدد – 5 بنادق رصاص- 144بندقية آلية – 164 بندقية خرطوش– 60 مسدس – 619 فرد محلي)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل - سرقة - مخدرات - سلاح".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.