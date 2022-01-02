الداخلية X شهر.. غلق 25378 محلًا مخالفًا و246 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 28721 قضية تموينية متنوعة، وغلق 25378 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 6501 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 37254 أرجيلة.

وضبط 246732 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 245821 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 911 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.