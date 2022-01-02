نواب "الشيوخ": قانون العمل أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفَيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بأهمية قانون العمل الذي يناقشه المجلس، اليوم الأحد، مؤكدين أنه ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال .

وقال أحمد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.

وأوضح الجواد موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال أحمد طه عليوة، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هو المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثيرًا من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.

وأضاف عليوة أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل؛ فنحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة.

ولفت النائب إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلال مناقشة بنود مشروع القانون، بينما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

وقالت عضو المجلس سماء سليمان، إن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى أنه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.

وقال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.