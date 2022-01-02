الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 7 لسنة 2022 بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد.

ونصت المادة من الوى من القرار: يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

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