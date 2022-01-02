حصاد برلماني 2021.. وفاة أعضاء بمجلسَي النواب والشيوخ أبرزهم الجمال وعامر وزيدان ومجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يرصد "الخليج 365" مع بدء عام 2022 حالات الوفاة التي حدثت بين أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ خلال العام الماضي 2021؛ منهم مَن توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ومَن صعدت روحه إلى بارئها طبيعيًّا.

أُعلنت وفاة النائب اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بعد أيام قليلة من بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني وتحديداً في شهر فبراير 2021؛ حيث نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللواء سعد الجمال، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كان النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع شمال وجنوب الصعيد، توفي عن عمر يناهز 75 عاماً، بينما تم تصعيد ابنته أسماء الجمال مكانه كعضوة بمجلس النواب خلال هذا الفصل التشريعي.

ونعى المستشار حنفي جبالي، بعدها بشهر، تحديدًا في شهر مارس 2021، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، والذى وافته المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى رئيس مجلس النواب، خلال الشهر ذاته مارس 2021، وتحديدًا يوم 29، النائبة الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد الشناوي إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، وهي أستاذ المناعة بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الأسبق.

ونعى رئيس "النواب" قبل أن ينتهي العام بنحو شهر ونصف الشهر، النائبَ أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وتحديد يوم 16 نوفمبر 2021، بينما تم تصعيد النائب محمد طارق الذي حلف اليمين الدستورية الأسبوع الجاري.

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، الموقف في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة، حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

ومحمد طارق علي السيد محمد صالح، بديل النائب الراحل أحمد زيدان، بالقائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع القاهرة.

وأعلن مجلس النواب، في جلسات سابقة، خلو المقعد، وجرى إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم بتصعيد البديل في القائمة الوطنية.

وكان مجلس الشيوخ أيضًا خلال هذا العام على موعد مع الأحزان؛ حيث مع بداية أولى جلساته العامة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول وتحديداً في شهر أبريل 2021، نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفاة النائب الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة.

وتوفي اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدها بعد أيام قليلة من الشهر ذاته، تحديداً أبريل 2021، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، وتم تصعيد اللواء هشام سويلم بديلاً للراحل، حسب نظام القائمة.

وحدد قانون مجلس الشيوخ بديل النائب في حالة الوفاة، وكان مرشحاً ضمن القائمة؛ حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

ويجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.