توجيهات جديدة لمديريات التموين باستقبال مَن تقدموا بطلب الحصول على مشروع جمعيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار.
وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
وأكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون الوزير، أن وزير التموين قد وافق على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، ابتداء من يوم السبت الموافق 8-1-2022، حتى تاريخ 31-1-2022.
وطالب كمال لمتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور من الأوراق والمستندات الآتية:
１- صورة من بطاقة الرقم القومي.
２- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
３- صورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
４- برنت تأمينات.
وأشار كمال إلى أن كل الأوراق ستتم مراجعتها من جانب مسؤولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء المتقدم الشروط من عدمه، مشددًا على عدم قيام المتقدمين بالقيام بتأجير أي محلات خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.