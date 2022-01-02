توجيهات جديدة لمديريات التموين باستقبال مَن تقدموا بطلب الحصول على مشروع جمعيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه وجه مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم ‏سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار.

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.

وأكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير، أن وزير التموين قد وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، ابتداء من يوم السبت الموافق 8-1-2022، حتى تاريخ 31-1-2022.

وطالب كمال لمتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:‏

１- صورة من بطاقة الرقم القومي.

２- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

３- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

４- برنت تأمينات.

وأشار كمال إلى أن كل الأوراق ستتم مراجعتها من جانب مسؤولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم الشروط من عدمه، مشددًا على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محلات خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.